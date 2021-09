Ammersee

vor 20 Min.

Kein Eventschuppen im Radom Raisting

Plus Der Förderverein sieht sich am Beginn einer neuen Ära. In den nächsten Wochen wird die fehlende Hülle um das Industriedenkmal montiert.

Von Alfred Schubert

„Für das Radom beginnt eine neue Ära, und damit auch für uns“, so die Vorsitzende des Förderereins „Industriedenkmal Radom Raisting“ Sabine Vetter in der wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschobenen Mitgliederversammlung 2021 im „Gasthof zur Post“. Für diese neue Ära biete der Verein der „Radom Raisting GmbH“, die dem Landkreis Weilheim-Schongau gehört, seine Zusammenarbeit bei der Entwicklung des neuen Konzepts an.

