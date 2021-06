Kein Führerschein und Alkohol: Dießener Polizei stoppt mehrere Autofahrer

Zwei Frauen sind angetrunken und ein Mann ist ohne Führerschein unterwegs: Die Dießener Polizei beendet ihre Fahrten vorzeitig.

Gleich drei Autofahrer mussten in den vergangenen Tagen auf Geheiß der Dießener Polizei ihren Fahrten vorzeitig beenden. Von einer „Schlangenlinienfahrerin“ ist der Polizei in Dießen am Freitagabend gegen 23.30 Uhr berichtet worden. Eine Streifenbesatzung konnte die 22-jährige Fahrerin daraufhin in Dießen antreffen und führte eine Verkehrskontrolle durch, meldet die Inspektion. Aufgrund des Alkoholgeruchs und der vorangegangenen Mitteilung über die unsichere Fahrweise wurde der Fahrerin ein Atemalkoholtest angeboten. Da dieser verweigert wurde, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ein Atemalkoholtest in Greifenberg ergibt 1,34 Promille

Eine weitere Alkoholfahrt stellte die Dießener Polizei am Samstag gegen 23.40 Uhr in Greifenberg fest, als eine 63-jährige Frau kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille, meldet die Inspektion. Daher wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt.

Am Freitagvormittag hatte die Dießener Polizei auch bereits in Schondorf eine Autofahrt vorzeitig beendet: Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich, dass ein 39-jähriger Mann aktuell nicht im Besitz eines Führerscheins ist, heißt dazu im Polizeibericht. (ak)