Kein Streik bei der BRB - aber Zugausfälle sind möglich

Auch wenn die Bayerische Regiobahn von den angekündigten Streiks der Gesellschaft deutscher Lokführer nicht direkt betroffen ist, kann es zu Zugausfällen in der Ammerseeregion kommen.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) weist darauf hin, dass der aktuell seitens der Gesellschaft deutscher Lokführer (GDL) angekündigte Streik ab heute Abend ausschließlich die Deutsche Bahn betrifft, nicht aber die BRB bestreikt wird. "Wir gehen davon aus, dass die BRB-Züge fahrplanmäßig verkehren und die BRB-Fahrgäste weiterhin in regelmäßiger Taktung bequem reisen können", heißt es in einer Pressemitteilung. Sollte allerdings DB-Personal in Streik treten, das für die Infrastruktur zuständig ist, seien auch Verspätungen und Zugausfälle bei der BRB nicht ausgeschlossen.

Über mögliche Zugausfälle oder Verspätungen auf den Strecken informiert die BRB auf ihrer Homepage und an den Haltepunkten und Bahnhöfen. (ak)