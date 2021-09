Ammersee

Keine Luxussanierung für den Uttinger Bürgertreff

Plus Beim Tag der offenen Baustelle nimmt der Uttinger Verein Füreinander Stellung zu Gerüchten, es handele sich um eine Luxussanierung der ehemaligen Bankräume.

Von Romi Löbhard

Zu sehen ist: von außen gar nichts und innen wenig. Einige Quadratmeter entfernter Bodenbelag, ein paar offen gelegte beziehungsweise verlegte Versorgungsrohre, das ist alles, was am und im Haus in der Bahnhofstraße 31 in Utting, in dessen Erdgeschoss der Bürgertreff umziehen wird, nach „Baustelle“ aussieht. Trotzdem hat der Verein „Füreinander“ als Betreiber des Bürgertreffs zu einem „Tag der offenen Baustelle“ eingeladen.

