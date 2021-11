Kita St. Gabriel in Dießen wegen Corona geschlossen

Plus In der Dießener Kindertagesstätte St. Gabriel werden mehrere Coronafälle bekannt. Betroffen sind Kinder und Personal. Eltern treibt zusätzlich die Angst vor einem anderen Virus um.

Von Mittwoch bis Freitag war die Kindertagesstätte St. Gabriel in Dießen geschlossen. Nicht ferienbedingt, sondern weil es sowohl unter den Kindern als auch beim Personal sieben bestätigte Corona-Fälle gegeben hatte. Das wirkt sich auf den laufenden Betrieb der Betreuungseinrichtung aus.