Ammersee

vor 50 Min.

Kleines Weihnachtswunder: Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst

Knollennasige Engelchen und andere wundersame Gestalten geben sich am geschmiedeten Weihnachtskranz von Walter Spensberger ein Stelldichein. Im Hintergrund Impressionen aus Israel von Fotograf Noah Cohen.

Plus Die Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst (ADK) zeigt im Pavillon am See wieder Exponate aus unterschiedlichsten Materialien, die man auch kaufen kann.

Von Uschi Nagl

30 Ausstellerinnen und Aussteller aus den Bereichen Fotografie, Holz, Glas, Gold- und Silberschmiede, Keramik, Leder, Malerei, Metall, Stein, Papier, Textil und Zinnfiguren zeigen seit Samstag im ADK-Pavillon am See die weihnachtliche Vielfalt des Dießener Kunsthandwerks. Eine Ausstellung, die im gegenwärtigen „Alles-fällt-aus-Modus“ wie ein kleines Weihnachtswunder wirkt.

