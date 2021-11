Klima-Gipfel in Glasgow, Mahnwache in Dießen

In Glasgow wird über den Klimaschutz diskutiert. In Dießen soll mit einer Mahnwache ein Zeichen der Verbundenheit gesetzt werden.

Eine Klima-Mahnwache wird für Montag, 8. November, in Dießen angekündigt. Das „Grüne Kino“ ruft dazu alle, denen das politische Weltgeschehen, insbesondere die aktuellen Klima-Verhandlungen der UNO in Glasgow ein drängendes Anliegen sind, zur Teilnahme auf. Mit Transparenten und Kerzen will man dazu ab 19 Uhr auf dem Dießener Untermüllerplatz beim „Diez“ zusammenkommen, um globale Verbundenheit zu zeigen mit allen, die an den Klimaverschlechterungen bereits jetzt massiv leiden und zuammenzustehen mit Menschen, die daran schnellstens etwas ändern möchten.

Danach geht es in der Kinowelt in Dießen weiter

Anschließend wird im „Grünen Kino“ in der Dießener Kinowelt der Film „Aufschrei der Jugend – Fridays for Future inside“ gezeigt. In dem Film wird die Frage gestellt, ob die Klima-Überhitzung überhaupt noch ein Thema von öffentlichem Interesse ist, nachdem seit 2020 Corona das Weltgeschehen erschüttert. Die jugendlichen Aktivist:innen von Fridays for Future geben aber nicht klein bei, das zeige die Regisseurin Kathrin Pitterling in ihrem Dokumentarfilm, heißt es in einer Mitteilung. Sie fange ihre wagemutigsten und verletzlichsten Momente ein und erzähle von den Träumen, Ängsten, Erfolgen und Rückschlägen einer engagierten Generation.

Anschließend lädt Gerda Schlosser-Dioliwa im Kino-Café zu Gespräch und Vernetzung ein. (ak)

Lesen Sie dazu auch