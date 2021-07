Klimaschutz: Raistinger Kaminkehrer erhält Auszeichnung

Plus Der Raistinger Kaminkehrer Jens Thomas ist aktiv für den Klimaschutz. Sein Engagement geht weit über das Übliche hinaus. Dafür erhält er eine Urkunde für Umweltleistungen.

Kaminkehrer aus Leidenschaft – diese Einschätzung ist wohl keine Übertreibung. Jens Thomas ist zur richtigen Zeit mit dem richtigen Engagement im richtigen Beruf. Dafür erhielt er nun eine Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern.