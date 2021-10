Kloster St. Ottilien zeigt Fritz Winters Skizzen des Krieges

Eine Ausstellung in St. Ottilien zeigt weniger Bekanntes aus dem Werk von Fritz Winter: Es handelt sich um Skizzen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Der Maler Fritz Winter (1905-1976) zählt zu den wichtigsten abstrakten Künstlern der Nachkriegszeit. Er lebte nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu seinem Tod in Dießen, aber in der Biografie des Künstlers gibt es darüber hinaus auch einen Bezug zu St. Ottilien. Derzeit wird in der dortigen Klostergalerie eine Ausstellung seiner wenig bekannten Feldskizzen aus dem Zweiten Weltkrieg gezeigt.

Zu Winters Lehrern zählten Wassily Kandinsky und Paul Klee. Im Dritten Reich wurde er mit einem Malverbot belegt und als Soldat an die Ostfront geschickt. Aufgrund einer Verwundung durfte er von Dezember 1943 bis März 1944 im Militärhospital St. Ottilien einen Genesungsurlaub verbringen. In dieser Zeit entstand sein Zyklus „Triebkräfte der Erde“, der ihn in der Nachkriegszeit schlagartig berühmt machte, während der Maler selbst erst 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde.

Es sind kleinformatige Kohlenzeichnungen von Fritz Winter

Die Ausstellung möchte an den Aufenthalt von Fritz Winter in St. Ottilien erinnern, indem eine Auswahl aus diesen Feldskizzen gezeigt wird. Die postkartengroßen Kohlezeichnungen entstanden zwischen 1939 und 1944 während Winters Kriegseinsätzen und geben Einblick in die komplexe und symbolreiche Bildsprache des Künstlers.

Die Ausstellung kann besucht werden Freitag bis Sonntag von 17 bis 20 Uhr, ansonsten Zugang nach Anfrage bei Pater Cyrill Schäfer, Telefon 08193/71711, oder E-Mail an cyrill@eos-verlag.de. Die Ausstellung endet am 28. November. (ak)

