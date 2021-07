Ammersee

16:12 Uhr

Kommt eine Burn-out-Klinik nach Wessobrunn?

In der Remise des Klosterguts (Foto) will ein Investor eine Burn-out-Klinik einrichten. Sie befindet sich am Ortsausgang Richtung Rott nördlich der Durchfahrtsstraße.

Plus Bürger diskutieren im Klosterdorf online über eine mögliche Nutzung der alten Remise. Ein Investor möchte das Klostergebäude zu einer Klinik umbauen. Warum der Bürgermeister eine schnelle Lösung sucht.

Von Roland Halmel

Finanziell nicht so rund wie erhofft läuft es für die Gemeinde Wessobrunn mit dem vor ein paar Jahren in Erbpacht gekauften Klostergut. Unterm Strich blieb bisher immer ein Minus bei den Einnahmen und Ausgaben, was den Gemeinderat bewog, über Ideen nachzudenken, wie eine einträgliche Nutzung möglich sein könne. Dazu sollten auch die Gemeindebürger die Möglichkeit bekommen, in Form der nach der letzten Wahl neu ins Leben gerufenen Bürgerkreise mitzureden.

