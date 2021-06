Kreiskulturtage 2022: Wer stellt aus im Blauen Haus in Dießen?

„Sehnsucht“ ist das Leitmotiv einer Schau im Blauen Haus in Dießen. Künstler können sich dazu noch anmelden.

Für die Teilnahme an den Kreiskulturtagen 2022 im Landkreis Landsberg können sich Kulturschaffende, Gemeinden, Vereine, Jugendorganisationen, Helferkreise, Kulturinitiativen und Schulen noch bis zum 1. August 2021 bewerben. Bereits am 25. Juli 2021 läuft die Bewerbungsfrist für die Ausstellung im Blauen Haus in Dießen zum Thema „Sehnsucht nach Sein“ ab. Dafür werden noch Künstler gesucht.

Das Motto der Kreiskulturtage ist diesmal „Sehnsucht“. Vom 15. Mai bis 4. Juni 2022 sind, über den ganzen Landkreis verteilt, bis zu 40 Kulturveranstaltungen geplant. Im Fokus stehen auch junge Menschen. Erstmals wird es daher Jugendkulturtage geben. Zudem ist eine von Dr. Silvia Dobler kuratierte Kunstausstellung im Kulturforum Blaues Haus in Dießen geplant, für die sich Einzelkünstler aus dem Landkreis bewerben können. „Wir haben das Thema ,Sehnsucht’ gewählt, weil die Menschen nach der Pandemie-Zeit ein großes Verlangen haben werden, Kultur gemeinsam zu genießen. Wir wollen damit auch den Wunsch der Menschen, endlich wieder zusammenkommen zu dürfen, kulturell abbilden“, betont die Beauftragte für die Kreiskulturtage, Annunciata Foresti.

Veranstaltungen sollen in den ganzen Landkreis getragen werden

Erwünscht ist, dass sich die Veranstaltungen nicht nur auf die Stadt Landsberg konzentrieren, sondern auch in den gesamten Landkreis hineingetragen werden. Entsprechend können Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Kabarett, Musik, Tanz, Comedy, Performance, Film, Video, bildende Kunst, Design, Fotografie, Literatur, Brauchtum und Mundart dabei sein. Bewerbungen für die Kreiskulturtage sind möglich unter: www.landkreis-landsberg.de/kultur-tourismus/kultur/kreiskulturtage/kreiskulturtage-2022-sehnsucht/.

Im September werden dann die Bescheide an die Teilnehmer verschickt. Für die Gruppenausstellung im Blauen Haus, die vom 15. bis 22. Mai 2022 geplant ist, können sich Künstler direkt bei Dr. Silvia Dobler (cdobler@gmx.de) melden.