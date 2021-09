„Kunst für alle“ im Blauen Haus in Dießen

Plus Der Kunstverein Landsberg zeigt die Werke von 15 Mitgliedern in Dießen.

„Kunst für alle“ ist die aktuelle Ausstellung des Kunstvereins Landsberg betitelt. „Kunst aus allen Genres“ könnte als Untertitel hinzugefügt werden, denn was 15 Mitglieder der Künstlergruppe im Blauen Haus in Dießen zeigen, kommt aus vielen Bereichen bildender Kunst.