Kunst im Schlossgarten in Kaltenberg erinnert an die Ritterzeit

Plus Holzplastiken von Franz Hämmerle aus Windach entführen die Besucherinnen und Besucher auf Schloss Kaltenberg in die Ritterzeit.

Ein dicker Vierkant-Holzklotz, vielleicht ein Stück Balken aus einem historischen Haus – darauf der angedeutete Rumpf eines Menschen, umhüllt von hölzernem Stoff: So werden Besucher von Schloss Kaltenberg derzeit begrüßt. Die überlebensgroße Skulptur hat der Windacher Bildhauer Franz Hämmerle geschaffen. Diese und etliche weitere Plastiken aus Holz sind noch bis etwa Mitte September auf der weitläufigen Schlossanlage ausgestellt. Das Thema, das alle umspannt, ist „Ritterlich“. Einmal meint dies ganz vordergründig das Zeitalter mit Rittern, die auf Burgen hausten.