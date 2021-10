Ammersee

vor 51 Min.

Leonhardifahrt in Pähl findet vor Traumkulisse statt

Auf der Off-Wiese wurde der Leonhardi-Gottesdienst in Pähl gefeiert.

Plus In Pähl lässt der Leonhardi-Verein die Corona-Zeit hinter sich. Die Besitzer von 26 Gespannen und zahlreiche Reiter bitten den Patron der Haustiere um göttlichen Schutz.

Von Alfred Schubert

Die Corona-Pause war schon die dritte Unterbrechung in der Reihe der Leonhardifahrten in Pähl. Zuerst fehlte es an Pferden, dann kam die Pferdegrippe und 2020 schließlich Corona. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt hatte sich der Leonhardi-Verein heuer entschlossen, wieder eine Fahrt durchzuführen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen