Zum letzten Mal findet in diesem Jahr im Dießener Marienmünster eine Orgelmatinee statt. Es spielt der Münsterorganist Stephan Ronkov.

Eine besondere Orgelkomposition erklingt bei der letzten Orgelmatinee des Jahres im Marienmünster.

Stephan Ronkov spielt die letzte Orgelmatinee des Jahres im Dießener Marienmünster. Foto: M. Horn

Am Sonntag, 19. September, spielt Münsterorganist Stephan Ronkov die Symphonie Nr. 1 d-Moll op.14 von Louis Vierne. Vierne ist einer der bedeutendsten Vertreter der „École symphonique“ in Frankreich, also der „symphonischen Schule“, und zählt zu den prominentesten Organisten in der Reihe der „organistes titulaires“ von Notre-Dame de Paris.

Symphonie von 1899

Die Symphonie Nr. 1 erschien laut Pressemitteilung 1899 und entstand anlässlich Viernes Bewerbung zum Titularorganisten in Notre-Dame de Paris. Vierne widmete sie dem Organisten und Komponisten Alexandre Guilmant.

Die Orgelmatinee findet ab 11.30 Uhr im Dießener Marienmünster unter Beachtung der 3G-Regeln statt. (ak)