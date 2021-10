Ammersee

07:04 Uhr

Licht und Klang am Taubenturm in Dießen

Eine Licht- und Klanginstallation gibt es am Sonntagabend am Taubenturm in Dießen.

Der Künstler Samuel Schaab präsentiert am Sonntagabend eine Licht- und Klanginstallation in Dießen. Was dabei am Taubenturm geboten ist.

Ein "Happening der bildenden Kunst" kündigt der Landsberger Kultursommer ab Sonntag, 24. Oktober, an. Der Start wird um 19 Uhr in Dießen sein, informiert eine Mitteilung. Mit dem Titel „Das Licht der Zahlen“ präsentiert Samuel Schaab eine Licht- und Klang-Installation am Taubenturm in Dießen. Samuel Schaab stellt dazu eine skulpturale, dreieinhalb Meter hohe Lampe im öffentlichen Raum auf. Über Lautsprecher am Fuß der Lampe werden Dinge der Umgebung gezählt. Eine Stimme nennt unbeirrt die Anzahl von Abfalleimern, Grashalmen, Gebäuden, Vögeln oder Menschen. Das Lampenlicht reagiert auf diese Zählung, die zunehmend intensiver und unübersichtlicher wird. Nach und nach löst sich die Stimme in Klang auf. Die Installation ist später auch noch woanders im Landkreis Landsberg zu sehen Schaabs Installation wird anschließend an verschiedenen öffentlichen Orten im Landkreis Landsberg gezeigt. Sie beginnt bei Dämmerung und zählt sich durch die Dunkelheit. (ak) Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Poetry Slam in Landsberg unter freiem Himmel

Landsberg Plus Kultursommer: Lagerfeuerromantik am Sandauer Tor

Landsberg Plus Landsberg erlebt ein besonderes Wochenende

Themen folgen