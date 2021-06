Ammersee

vor 34 Min.

Lichtkünstlerin aus Dießen setzt auf analoges Handwerk

Vanessa Hafenbrädl projizierte vor Kurzem Einblicke in die Dießener Huber-Häuser auf deren Fassade.

Plus Vanessa Hafenbrädl macht Lichtkunst und bereichert damit die Kulturszene am Ammersee. Gerade setzt sie sich mit anderen Künstlern für ein Kulturzentrum in Dießen ein.

Von Uschi Nagl

Seit 2015 lebt die freischaffende Lichtkünstlerin Vanessa Hafenbrädl in Dießen – wo sie auch familiäre Wurzeln hat – und bereichert mit ihrer Arbeit die Kulturszene am Ammersee. Schon kurz nach ihrer Ankunft stellte sie sich während der Dießener Musiknacht mit einer Projektion auf die Fassade des Gasthofs Unterbräu vor. Aktuell arbeitet die weit gereiste Künstlerin mit dem Schondorfer Fotografen Yorck Dertinger und der Münchner Schauspielerin Lisa Stiegler an einer Videoperformance, mit der im Herbst das Schondorfer Bahnhofsgebäude bespielt werden soll. „Es geht um Eigen- und Fremdwahrnehmung“, erklärt sie. Zuvor wird sie zur Eröffnung der Ausstellung „Transformationen“ im Kloster Schlehdorf die Verwandlung der dortigen Schwesternkapelle mit einer Videoprojektion unter dem Titel „Mise en abyme – Der Spiegel im Spiegel“ darstellen.

Themen folgen