Linolschnitte im Dießener Kunststück

Ab 6. Oktober zeigen Gudrun Bürgin und Thomas Seibert im Kunststück in Dießen Linolschnitte des Stuttgarter Künstlers Robert Förch.

Von Mittwoch, 6. Oktober, an zeigen Gudrun Bürgin und Thomas Seibert im Kunststück und in Dießen ausgewählte Arbeiten des Stuttgarter Künstlers Robert Förch, der sich vor allem mit seinen Linolschnitten einen Namen gemacht hat. Ein Teil der Werke hängt laut Pressemitteilung in den Räumen des Kunststücks. Weitere Arbeiten werden im „raumwerk – Concept Store und Galerie“ im Münchener Westend präsentiert.

Spannend an beiden Ausstellungsorten sei, wie die Kunst mit den Themen Wohnen und Design in Dialog tritt, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn neben Kunst und Kunsthandwerk stellen die Betreiber in Dießen wie in München auch Leuchten und Möbel sowie Objekte kleiner Manufakturen vor.

Ein Querschnitt aus 60 Schaffensjahren

Die Ausstellung zeigt einen Querschnitt aus 60 Schaffensjahren des 1931 geborenen Künstlers – mit Fokus auf den Handdrucken des farbigen Linolschnitts. Diese machen mit mehr als 300 Werken den größten Teil von Robert Förchs Schaffen aus, das außerdem Radierungen, Lithografien, Gouachen und Zeichnungen umfasst. Förchs Leidenschaft für den Linolschnitt wurde während seines Studiums an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart durch seinen Lehrer Professor Karl Rössing geweckt.

Den Linolschnitt in der Kunstgeschichte etabliert

Wie dieser gehört Förch zu den Künstlern, die den Linolschnitt in der Kunstgeschichte etablierten.

In seinen mehrfarbigen Handdrucken erreicht Förch mit dem Linolschnitt eine malerische Qualität, die üblicherweise nicht mit dieser Hochdrucktechnik in Verbindung gebracht wird. Sanft in den Farben, kraftvoll im Ausdruck, so werden die Grafiken beschrieben.

Zu sehen sind die Werke des Künstlers in der Dießener Herrenstraße 16 bis 13. November mittwochs bis freitags von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. (ak)