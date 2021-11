Ammersee

Luftgewehr-Bundesliga in Dießen zu Gast

Am Samstag wird es für die Dießener Luftgewehrmannschaft (im Bild Stephan Sanktjohanser) ernst: Dann findet der Heimkampf in der 1. Bundesliga statt.

Plus Am Samstag lädt die FSG in die Mehrzweckhalle ein. Auf die Gastgeber wartet ein Spitzenteam als Gegner. Drei Wettkämpfe werden ausgetragen.

Von Karlheinz Fünfer

Zahlreiche deutsche und internationale Spitzenschützen geben sich am Samstagnachmittag in der Mehrzweckhalle in Dießen ein Stelldichein. Dort organisiert die FSG Dießen für eine Gruppe der 1. Bundesliga mit dem Luftgewehr die 7. Runde der laufenden Saison. Mit dabei ist natürlich auch das Team des Gastgebers, das in der letzten Begegnung gegen den Tabellenzweiten „Der Bund“ München als klarer Außenseiter gilt.

