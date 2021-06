Ammersee

vor 22 Min.

Mähsaison: So werden Kitze am Ammersee geschützt

Plus Für Rehkitze ist die Mähsaison gefährlich. Von ihren Müttern werden sie oft in den Wiesen versteckt. Was der bayerische Jagdverband zum Schutz der Tiere rät.

Die Mähsaison nimmt auch rund um den Ammersee Fahrt auf. Für Rehkitze ist das eine höchst gefährliche Zeit, denn sie werden von ihren Müttern oft im hohen Gras versteckt. Wenn sie noch keinen Fluchtinstinkt entwickelt haben, vertreibt sie das Mähwerk nicht. Die Wiese muss daher zuvor abgesucht werden. Der Bayerische Jagdverband informiert in einer Mitteilung über die rechtlichen Vorgaben.

Themen folgen