Metalldosen im Maisfeld: Häckslerfahrer kann Schlimmeres verhindern

Schon wieder gibt es in der Region einen Anschlag auf einen Maishäcksler. Im Landkreis Starnberg kann ein Landwirt aber Schlimmeres verhindern.

Dank eines Metalldetektors konnte kürzlich ein großer Schaden an einem Maishäcksler verhindert werden. Wie erst jetzt bei der Polizei Herrsching mitgeteilt wurde, hatte bei Häckselarbeiten am 15. Oktober in einem Maisfeld bei Drößling (Gemeinde Seefeld) in der Höhenbergstraße der Detektor der Maschine Alarm geschlagen. Der Landwirt konnte dann bei der Suche nach dem Alarmauslöser insgesamt sechs Einmachdosen finden, die grün lackiert und über Maiskolben gestülpt worden waren.

Aufgrund des Metalldetektors kam es zu keinem Sachschaden. Aus ähnlich gelagerten Fällen in der Vergangenheit - nicht nur in Bayern - ist aber bekannt, dass ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich drohte. Die sichergestellten Einmachdosen werden derzeit spurentechnisch untersucht.

Erst vor wenigen Tagen hatte es bei der Maisernte bei Obermeitingen einen ähnlichen Fall gegeben. Dort war ein Häcksler komplett durch Metallteile zerstört worden. (ak)

