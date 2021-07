Moritz Unger lädt zur Orgelmatinée ins Dießener Marienmünster

Die nächste Orgelmatinée der Dießener Münsterkonzerte steht unter dem Titel "Improvisationen". Es spielt Moritz Unger. Was den Konzertpianisten noch mit dem Ammersee verbindet.

Am 1. August, ab 11.30 Uhr, wird der für seinen ganz eigenen Improvisationsstil bekannte Moritz Unger ein ganzes Konzert mit eigenen Improvisationen bestreiten. Zunächst ist eine Suite im französischen Stil zu hören, bei der die entsprechenden Registervorgaben von Plein Jeu bis zu den abschließenden klassischen Grand Jeux die jeweiligen Sätze kennzeichnen.

Improvisation angelehnt an die französische Tradition

Anschließend improvisiert Unger eine Messe Basse mit Prélude - Offertoire - Communion - Sortie im symphonischen Stil. Angelehnt ist diese Messe an die französische Tradition: Dort improvisiert die Orgel alle Messteile.

Zum Abschluss zeigt Moritz Unger laut Pressemitteilung eine Improvisation en Style libre, also eine freie Improvisation im Stil des 21. Jahrhunderts.

Moritz Unger wurde 1998 im Erzgebirge geboren und arbeitet als Kirchenmusiker, Pianist und Konzertorganist. Er studierte in Deutschland und Paris, wo er sich besonders auf das Gebiet der Orgelimprovisation spezialisierte. Bis 2020 war Unger Musikdirektor am Kloster Andechs und arbeitet mittlerweile als Kirchenmusiker in Neusäß bei Augsburg.

Als Konzertorganist in der Kathedrale Notre Dame

Als Konzertorganist führen ihn Reisen unter anderem nach Westminster Abbey, Wieskirche Steingaden, Kathedrale von Nantes und die Kathedrale Notre Dame in Paris.

Die Matinée findet am So, 1. August ab 11.30 im Dießener Marienmünster statt. Um Kartenreservierung wird unter www.muensterkonzerte-diessen.de gebeten. (ak)