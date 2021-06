Mücken erforschen in Herrsching

Mit dem Sommer kommen die Mücken. Sie nehmen uns oft den Spaß an Strand und Garten. In Herrsching untersuchen Bürger, ob es heuer eine Mückenplage geben könnte.

„Die Mückenplage in Herrsching ist in den letzten Jahren deutlich wahrnehmbar schlimmer geworden. Viele Bewohner können ihren Garten oft über Wochen kaum nutzen.“ Alexander Keim gehört zu den treibenden Kräften hinter der Bürgerkartierung in Herrsching. In der Pressemitteilung der Bürgerinitiative „Mückenplage? Nein danke!“ erwähnt er, dass der Gemeinderat 2017 eine Erforschung der Mückenplagen abgelehnt habe, und fordert, „das objektiv vorhandene Problem“ anzusehen und zu untersuchen.

„Für mich gehört es zur Daseinsvorsorge, dass man hier als Gemeinde aktiv wird. Bedenken hinsichtlich Naturschutz vernachlässigen oft, dass der Mensch auch ein Lebewesen ist“, so Keim.

Ein Mückenexperte leitet die Helfer in Herrsching an

Er und seine Mitstreiter seien der Meinung, eine wissenschaftliche Untersuchung müsse her, und deshalb habe man einen Profi zur fachkundigen Führung des Projekts geholt. Der Mückenexperte und Biologe Matthias Galm aus Heidelberg habe Erfahrung mit Mückenplagen am Oberrhein, am Chiemsee und an der Donau. Er leite nun Herrschinger Bürger an und zeige ihnen, wie man professionell Daten sammele.

„Allerdings brauchen wir Spenden, um den Biologen bezahlen zu können, alle anderen Projektteilnehmer arbeiten selbstverständlich ehrenamtlich an dem Projekt“, sagt Rainer Jünger aus Schondorf, Vorsitzender der Bürgerinitiative „Mückenplage? Nein, danke!“, die sich seit Jahren mit dem Thema Mückenplage am Ammersee beschäftigt.

Herrschinger Bürger lernen viel über Mücken

Laut der Presseinformation traf man sich in Herrsching bereits in kleinen Gruppen und übte das Handwerkszeug: Wie entnehme ich eine Schöpfprobe? Wie erkenne ich Mückenlarven? Wie ermittle ich deren Anzahl und Entwicklungsphase? Laut Galm sei entscheidend, welche Arten es vor Ort gebe, „denn manche Mücken züchten wir uns selbst in mit Wasser gefüllten Gefäßen in Haus und Garten“. Probleme entstünden aber durch die Überschwemmungsmücken. Es gehe darum, die Brutstätten und die Ursachen von vermehrtem Mückenauftreten herauszufinden, so Alexander Keim.

In ein paar Wochen werde für die Herrschinger Mückenforscher die Arbeit im feuchten Gelände abgeschlossen sein. Danach werde der Biologe Galm einen wissenschaftlichen Bericht erstellen, der öffentlich diskutiert werden könne. (ak)

