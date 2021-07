Ammersee

Musik begleitet Luise Förg aus Schondorf seit Jugendtagen duchs Leben

Auch die musikalische Begleitung von Trauerfeiern (im Bild in der Kirche St. Anna in Schondorf) gehört zu den Aufgaben der in Schondorf lebenden Chorleiterin Luise Förg.

Plus Luise Förg aus Schondorf, arbeitet an der Grundschule Finning und ist mit dem Projektchor Ammersee auch außerhalb Deutschlands aktiv. Auch Salzburg spielt eine Rolle.

Von Ulrike Reschke

Die Musik steht bei Luise Förg aus Schondorf im Mittelpunkt. Ihr „Brotberuf“, sei, wie sie selbst sagt, Grundschullehrerin und als solche seit zehn Jahren an der Schule in Finning tätig. Darüber hinaus tritt sie als Gesangssolistin auf, leitet mehrere Chöre und widmet ansonsten viel Zeit ihrem kleinen Enkel, der als „Studienüberraschung“ einer ihrer drei Töchter den Garten in Schondorf belebt, deutlich zu erkennen an den im Gras verstreuten bunten Sandspielsachen.

