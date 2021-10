Ammersee

Neue Pächter für die Seepost in Schondorf und die Alte Villa in Utting

Plus In Schondorf geht nach 17 Jahren eine Ära zu Ende. Ulrike Schüll verlässt die Seepost. Der bekannte Biergarten der Alten Villa zwischen Utting und Holzhausen bietet den ganzen Sommer ein trostloses Bild.

Von Manuela Schmid

In der Seepost in Schondorf gibt es einen Pächterwechsel: Drei Gastronomen der Mahavi-Group aus Fürstenfeldbruck übernehmen ab dem nächsten Jahr den Betrieb. Auch in der Alten Villa in Utting gibt es einen Wechsel: Sie wird voraussichtlich nächstes Jahr im Frühjahr wieder eröffnen.

