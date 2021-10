Neuwahlen beim Förderverein der Dießener Trachtler

Der 2006 gegründete Förderverein des Heimat- und Trachtenvereins D'Ammertaler Dießen/st. Georgen hat mit Andreas Schranner einen neuen Vorsitzenden. Wer sonst noch welches Amt bekleidet.

Bei der Jahresversammlung des Fördervereins des Heimat- und Trachtenvereins D’Ammertaler Dießen/St. Georgen ist ein neuer Vorstand gewählt worden.

Der Förderverein wurde im Jahre 2006 gegründet und unterstützt den Heimat- und Trachtenverein finanziell und ideell bei der Jugendarbeit, aber auch mit weiteren Fördermaßnahmen wie beispielsweise Volkstanz- und Volksmusikseminaren und Trachtennähkursen.

Peter und Sepp Kaindl waren Gründungsmitglieder

Er dient also ausschließlich dem Zweck der Kultur- und Brauchtumsförderung, heißt es in einer Mitteilung. Peter und Sepp Kaindl sowie auch Albert Hinterbichler waren bereits bei der Gründung Mitglieder und hatten über die Jahre immer wieder Ehrenämter wie erster oder zweiter Vorsitzender, Kassenwart oder Kassenrevisor im Ausschuss des Fördervereins übernommen. So galt ihnen bei der Versammlung großer Dank für dieses Engagement und die Unterstützung bei vielen unvergesslichen Projekten, Ausflügen und Festivitäten, welche ohne diese Fördermittel nicht oder womöglich nur in einer abgespeckten Form hätten stattfinden können.

In diesem Sinne wird nun ein neuer Vorstand diese Ehrenämter fortführen. Folgende Ansprechpartner wurden gewählt: Vorsitzender wurde Andreas Schranner, Zweite Vorsitzende Ilvy Sieber, Schriftführerin Jutta Golder und Kassenwart Daniel Lindner.

Das Amt der Kassenrevisoren wurde von Tina Pieczynski und Monika Hartmann übernommen. Weitere Informationen sind unter www.trachtenverein-diessen.de zu finden. (ak)

