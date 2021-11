Noch mehr Frühlingsblumen am Marienmünster in Dießen

Vor dem Dießener Marienmünster soll es im Frühjahr noch mehr als bisher blühen. Dafür werden eimerweise Blumenzwiebeln gesetzt.

Die Arbeitsgruppe „Eine Welt-Schöpfung bewahren“ der Pfarreiengemeinschaft Dießen war wieder gärtnerisch aktiv: Für die Wiese vor dem Marienmünster hatte Pfarrer Josef Kirchensteiner 1200 Blumenzwiebeln besorgt. Krokusse wurden ja schon in den letzten Jahren gesetzt, und sie sorgten im März für zauberhafte Farbtupfer mit viel Gesumm.

„Frühlingsblumen sind als erste Nahrungsquellen nach dem Winter sehr wichtig für Bienen und Hummeln. Wir tun wirklich etwas Gutes für die Schöpfung, wenn wir möglichst viele Frühlingsblumenzwiebeln pflanzen“, erklärte Pfarrer Kirchensteiner. Und damit es vor dem Münster nicht nur im März, sondern auch im April und Mai fröhlich bunt zugeht, standen kürzlich Eimer voller Zwiebeln von Tulpen, Narzissen, Traubenhyazinthen, Blausternchen und Wildkrokussen bereit. Da unter den Helfern auch sechs Firmlinge mitgearbeitet haben, waren alle Zwiebeln nach knapp einer Stunde im Boden gut verstaut. Danach gab es Kaffee und köstlichen Kuchen mit Früchten aus dem Pfarrgarten, gebacken von Pfarrer Kirchensteiners Schwester Vevi Ebert.

Auch im November können noch Blumenzwiebeln gesetzt werden

Auch im November kann man noch Blumenzwiebeln in den Garten pflanzen! Schneeglöckchen, Wildkrokusse, einige Wildtulpen und Wildnarzissen blühen am frühesten und sind besonders wertvoll für die Bienen, heißt es in einer Mitteilung der Pfarreiengemeinschaft. (ak)

