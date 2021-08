Ammersee

vor 42 Min.

Orffs "Bernauerin" begeistert das Publikum in Andechs

„Die Bernauerin“ in Gestalt von Anna Maria Sturm bei den Orff-Festspielen in Andechs. Es gibt noch drei Aufführungen.

Plus Das Orff-Festival in Andechs hat begonnen. "Die Bernauerin" ist am Wochenende erneut im Florianstadl zu sehen. Wie das Stück auch in der Beschränkung für Begeisterung sorgt.

Von Minka Ruile

D’ Leit redn scho: Das Gerücht von der Bernauerin oben beim Herzog auf Schloss Voheburg macht die Runde, und das Volk ist uneins, ob dem ungleichen Paar seine Liebe zu gönnen oder vorzuwerfen ist. Doch es ahnt: Da bräuchte es schon ein Wunder, damit das Glück der schönen Augsburger Baderstochter Agnes Bernauer und des bairischen Herzog Albrecht von Dauer ist – ein Wunder wie in jener Legende, die in den Schänken erzählt wird, als „in der Christnacht ein Apfelbaum geblüht hat“. Doch das Wunder bleibt aus. Stattdessen kommen die Häscher des Herzogvaters und ertränken die unstandesgemäße Schwiegertochter in der Donau.

