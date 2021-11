Ammersee

19:17 Uhr

Pähl: Schule oder Rathaus? Die Freien Wähler haben klare Vorstellungen

Die Freien Wähler Pähl-Fischen wollen in ihrem Ort ein Schulhaus in der Nähe der Sporthalle.

Plus In Pähl wird bereits der Neubau des Rathauses geplant. Einige Räte würden das Geld aber lieber für ein neues Schulhaus in der Nähe der Sporthalle verwenden. Das sind die Gründe.

Von Alfred Schubert

Sowohl das Rathaus als auch die Schule haben ein Problem: den Platzmangel. Um den Mangel der Schule zu beheben, ist bereits der Sitzungssaal im Rathaus in ein Klassenzimmer umgewandelt worden. Dies ist möglich, da Schule und Rathaus aneinandergebaut sind und Durchgänge existieren. Die Sitzungen des Gemeinderats werden seither im Pfarr- und Gemeindezentrum (PGZ) abgehalten, das ebenfalls im Ortszentrum liegt. Dies hat seit Beginn der Corona-Pandemie sogar den Vorteil, dass in dem großen Saal die erforderlichen Abstände eingehalten werden können.

