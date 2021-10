Ammersee

28.10.2021

Pähler wünschen sich mehr Diskussion bei der Bürgerversammlung

Plus In Pähl wird der Ruf nach einem Wandel im Dialog laut: Auf den Bürgerversammlungen soll künftig mehr diskutiert werden, informiert werden könne im Internet, heißt es.

Von Alfred Schubert

Einen Umbruch in der politischen Kultur forderten einige Pähler Bürger in der Bürgerversammlung. Sie wollen, dass die üblichen Informationen, die bisher zentraler Punkt der einmal jährlich abgehaltenen Bürgerversammlungen waren – vor allem statistische Daten und Berichte über erledigte Aufgaben – ins Internet gestellt werden, sodass sich die Bürger dort im Vorfeld informieren können. Damit soll in der Versammlung mehr Zeit bleiben für Anträge der Bürger und für die Diskussion aktueller Projekte.

