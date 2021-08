Polizei sucht im Huglfinger Wald nach einer Pilzsammlerin

Am Mittwoch kommt eine Frau nach vom Schwammerlsuchen im Huglfinger Ortsteil Grasleiten nicht nach Hause. Die Weilheimer Polizei leitet eine größere Suchaktion ein.

Zu einer Suchaktion kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in einem Waldstück im Huglfinger Ortsteil Grasleiten. Ein 58-jähriger Mann aus Oberhausen hatte seine 60-jährige Ehefrau bei der Polizei in Weilheim zuvor als vermisst gemeldet. Seinen Angaben zufolge war die Ehefrau in einem Waldstück bei Grasleiten zum Pilze suchen unterwegs, so die Polizei.

Der Mann konnte die Frau dort jedoch nicht mehr finden, schildert die Polizei in einer Pressemitteilung. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Frau etwas zugestoßen war, sei eine etwas größer angelegte Suchaktion mit Rettungshundestaffel, Feuerwehr und Polizei durchgeführt worden.

Suche war witterungsbedingt nur vom Boden aus möglich

Der Polizeihubschrauber habe die Suche aufgrund der schlechten Witterung nicht unterstützen können, daher sei eine Suche nur vom Boden aus möglich gewesen. Gegen 20 Uhr sei die Frau glücklicherweise wohlbehalten aufgefunden worden. Sie hatte sich im großflächigen und teilweise unwegsamen Waldgebiet verlaufen und die Orientierung verloren, so die Polizei. (ak)

