Raistinger Fußballer hadern mit dem Schiri

Plus Beim 1:1 gegen Oberweikertshofen gibt es eine Gelb-Rote Karte. Die Gäste setzen den SV Raisting stark unter Druck. Doch das Abwehrbollwerk hält.

Eine schweißtreibende Partie erlebte der SV Raisting zum Abschluss der englischen Woche in der Bezirksliga-Süd. Das lag an den tropischen Temperaturen und dem Gegner. Der SC Oberweikertshofen setzte den SVR unter Dauerdruck. Das Abwehrbollwerk der Truppe um Spielertrainer Hannes Franz hielt aber trotz Unterzahl für eine halbe Stunde.