Ammersee

vor 18 Min.

Raistings Fußballer starten in Penzberg in die Saison

Plus Der Bezirksligist SV Raisting hat die Corona-Pause gut überstanden. Am 31. Juli findet das erste Punktspiel statt. Trainer Hannes Franz zur bevorstehenden Fußballsaison.

Von Roland Halmel

Die ersten Testspiele beim SV Raisting verliefen noch recht zäh, was angesichts der langen Pause nicht verwunderte. Zuletzt kam der Bezirksligist aber immer besser in Schwung. Gegen den TSV Murnau gab es einen 3:0-Erfolg und im letzten Test gegen den SV Nord Lerchenau setzte sich die Truppe von Spielertrainer Hannes Franz mit 3:1 durch. Dem SVR-Coach, der aktuell seinen B-Trainer Schein macht, steht in diesem Jahr ein personell deutlich besser bestückter Kader als noch in der abgebrochenen letzten Saison zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen