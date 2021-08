Realschule Schondorf: Abschied in drei Durchgängen

78 Schüler haben an der Wolfgang-Kubelka-Realschule die Prüfungen geschafft. 14 Absolventen schaffen den Abschluss mit der Note 1. Aus Landsberg kommt eine Videobotschaft.

Eine erneut besondere Verabschiedung der 10. Klassen hat es am letzten Schultag an der Wolfgang-Kubelka-Realschule (WKR) in Schondorf gegeben – nach einem wieder sehr durch die Corona-Situation eingeschränkten Schuljahr. Trotzdem ließ es sich die Schulfamilie der WKR nicht nehmen, eine, wie Peter Leikauf von der Schulleitung bei der Begrüßung betonte, familiäre und würdevolle Feier abzuhalten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

78 Schüler stellten sich den Prüfungen, von denen alle nun ihre Abschlusszeugnisse in Händen halten. Neben der Tatsache, dass in diesem Schuljahr jeder den Abschluss gemeistert hat, ist es auch bemerkenswert, dass 14 Absolventen die Note 1 vor dem Komma verzeichnen können.

Abschied in drei Durchgängen

In drei Durchgängen wurden die Klassen verabschiedet, beginnend um 14 Uhr mit der Klasse 10a. Nach 45 Minuten wurden Eltern und Schüler durch den Hintereingang entlassen, das Reinigungsteam sorgte auch in diesem Jahr in den darauffolgenden 15 Minuten für hygienisch einwandfreie Bedingungen für die folgenden Klassen 10b sowie 10c/d.

Jede der Feiern begann mit dem Instrumentalstück „A Promenade for Horn“ von R. Decancq, gespielt von Musiklehrerin Judith Bayer am Klavier und Michael Prestele, 8d, am Horn.

Schülersprecher Manuel Scheifele aus der Klasse 10d verabschiedete sich mit Dankesworten an Eltern, Lehrkräfte und Mitschüler.

Per Videobotschaft gratulierte Landrat Thomas Eichinger dem Abschlussjahrgang. Obwohl die Zeiten schwierig seien, böten sich den Jugendlichen gerade heutzutage beruflich sehr viele Möglichkeiten.

Der Weg zum Erfolg ist eine Treppe

Kathrin Schäffler, Vorsitzende des Elternbeirates der WKR, verglich den Weg zum Erfolg mit einer Treppe, von denen schulisch die Abschlussprüfungen die letzte davon sei. Die Eltern seien, um bei diesem Bild zu bleiben, das stützende Geländer.

Realschuldirektor Günter Morhard betonte in seiner Ansprache, wie wichtig aktuell analoge Treffen seien, und freute sich, die Feier in diesem Rahmen abhalten zu können. In der für den Schulleiter üblichen Bildsprache verglich dieser die Situation mit einem halb vollen Wasserglas. „Wir schaffen das!“ Der Satz, den Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 in der Flüchtlingskrise geprägt hatte, diente Morhard in seiner Rede zur Verdeutlichung für den Zusammenhalt und die Zuversicht, welche die Schüler die vergangenen beiden Schuljahre gezeigt hatten.

Trotz Masken und Selbsttests herrscht gute Stimmung

Ob es das Tragen der Masken, die Selbsttests oder auch die zahlreichen weiteren Hygienevorschriften waren: „Wir schaffen das gemeinsam.“ Die Stimmung sei stets gut gewesen und auch Klagen gab es nie, trotz zahlreicher Hürden neben Corona. So habe beispielsweise der eine oder andere Bagger der Baustelle Telefonleitung, Internet und den Strom mehr als einmal lahmgelegt.

Deswegen musste an einem Schultag sogar der komplette Unterricht ausfallen und die Schüler wurden nach Hause geschickt. Auch den Wechsel vom Präsenz- in den Distanz- und dann zum Wechselunterricht haben die Schüler sehr gut gemeistert.

Morhard endete mit der Bitte an die scheidenden Schüler, sich nicht von Angst und Missmut leiten zu lassen, sondern mit Zuversicht, die Zukunft zu gestalten.

Klassenlied und Klassenfoto

Mit dem Stück „Living for Ice-Cream / Pavane“ von J. Hofer läutete Musiklehrerin Barbara Hölzel am Klavier die anschließende Zeugnisübergabe ein. Das jeweils individuelle „Klassenlied“ und ein Klassenfoto beendeten die Feier. (ak)