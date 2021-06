Regatta: 24 Stunden segeln auf dem Ammersee

Sie ist schon legendär, die 24-Stunden-Regatta des Landsberger Segelclubs, zu der am 3. Juli wieder der Startschuss fällt. Erstmals fand das Segelereignis auf dem Ammersee 1974 statt. Noch können sich Segelbegeisterte anmelden.

Wie an jedem ersten Juli-Wochenende findet auch heuer die 24-Stunden-Regatta auf dem Ammersee statt. Ausgerichtet vom Landsberger Segelclub, startet die traditionelle Wettfahrt am Samstag 3. Juli, um 12 Uhr vor St. Alban. Landrat Thomas Eichinger schickt mit dem Startschuss an die 100 Boote auf ihre Reise um den See. Wer noch teilnehmen möchte, findet ausführliche Informationen und die Möglichkeit der Meldung unter www.scll.de

