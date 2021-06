Ammersee

Relaxen und Genießen: St. Alban Beach & Bar

Plus Ein Pächter-Duo betreibt den Kiosk am Bad in Dießen-St. Alban. Zu Saisonbeginn machte ihnen das schlechte Wetter zu schaffen. Aber jetzt nimmt das Geschäft Fahrt auf

Von Frauke Vangierdegom

„Wir sind positiv gestimmt“ ist die erste Antwort, die Bado Schleifenbaum und Tobias Lux, die neuen Pächter des Kiosks am Strandbad Dießen-St. Alban geben, werden sie gefragt, wie es ihnen nach dem Start in die Saison geht. Auch wenn die ersten Tage – insbesondere die Pfingstferien – zumindest wettertechnisch nicht gerade berauschend waren, hegen die zwei überhaupt keine Zweifel, die „St. Alban Beach & Bar“ in eine erfolgreiche Zukunft führen zu können. Denn sie wollen den Gästen viel bieten.

