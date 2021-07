Ammersee

vor 21 Min.

Roswitha Pfeiffer ist die neue Präsidentin der Lions in Dießen

Der Lions Club in Dießen wählt eine neue Präsidentin. Roswitha Pfeiffer löst Bernd Rieker in dem Amt ab. Was der Club plant.

In feierlichem Rahmen fand dieser Tage in Riederau die Übergabe des Präsidentenamtes des Lionsclubs Dießen statt. Roswitha Pfeiffer hat den Posten übernommen. Der scheidende Präsident, Bernd Rieker aus Landsberg, zog bei dem Treffen im Restaurant Seehaus über sein Amtsjahr Bilanz. Trotz der Pandemie fanden regelmäßig Vorträge statt, allerdings meist nur online, berichtet der Lionsclub in einer Pressemitteilung. Auch eine Reihe von Hilfsaktivitäten, wie die Unterstützung des Hauner´schen Kinderspitals, seien umgesetzt worden. Traditionsveranstaltungen sollen wieder stattfinden Mit der Amtsübernahme durch die neuen Präsidentin Roswitha Pfeiffer hoffe der Club auf eine Normalisierung des Clublebens, heißt es in der Pressemitteilung und „auf die Wiederaufnahme bereits zur Tradition gewordener Veranstaltungen wie das Kinderfest mit Entenrennen in den Seeanlagen in Dießen, die Konzerte des Heeresmusikkorps Ulm oder die Jazz-Nachmittage im Schacky-Park“. Das Ziel des Clubs, Menschen unbürokratisch Hilfe zukommen zu lassen sei aktuell durch die Organisation einer Hochwasserhilfe erneut in die Tat umgesetzt worden. Wie der Verein berichtet, hätten ehrenamtliche Mitglieder eine Hilfe für Familien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf die Beine gestellt, durch die den Bedürftigen durch „ein erfreuliches Spendenaufkommen“ auch finanzielle Unterstützung zukomme. (ak) Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Der Lions Club Ammersee hilft Hochwasseropfern

Themen folgen