Schondorf: Blitzschnell Handtasche aus Auto gestohlen

Nur ganz kurz stellt eine Frau in Schondorf ihr Auto ab. Dann ist ihre Handtasche weg.

Gelegenheit macht Diebe: Am Samstag hat ein unbekannter Täter in Schondorf eine Handtasche erbeutet. Laut Polizei hatte eine 72 Jahre alte Frau ihren grauen VW Touran in der Seestraße für etwa fünf Minuten (von 11.30 bis 11.35 Uhr) abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter nutzte diese kurze Zeitspanne, um die auf dem Fahrersitz gelegene braun-goldfarbene Handtasche der Frau zu entwenden.

Anscheinend funktioniere der Schließmechanismus des Wagens manchmal nicht mehr richtig, gab die Frau gegenüber der Polizei an. Dadurch konnte der Täter unter anderem Bargeld in Höhe von rund 120 Euro erbeuten. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0. (ak)

Lesen Sie dazu auch