Schondorf: Sammersee Festival spendet an die Tansania Kids

Bevor am 6. und 7. August das Schondorfer Sammersee Festival 2021 startet, haben die Organisatoren für den Verein Tansania Kids aus Dießen gute Nachrichten.

Das Sammersee Festival 2021 steht in den Startlöchern. Doch bevor auf den beiden Bühnen am Sportplatz Schondorf am 6. und 7. August wieder Musik zu hören sein wird, sorgen die Organisatoren des Festivals auf andere Weise für positive Nachrichten. Aus dem Erlös des Festivals 2019 (2020 musste coronabedingt pausiert werden) konnten jetzt 1000 Euro an den Verein Tansania Kids aus Dießen gespendet werden.

Teilerlös geht an den Schondorfer Verein Gemeinsam

Wie Lara Kitzmüller vom Sammersee-Organisationsteam berichtet, wurde der Erlös aus 2019 aufgeteilt, wobei 500 Euro an den Schondorfer Verein Gemeinsam gespendet wurden. „Der Verein bekommt jedes Jahr von uns eine Spende“, berichtet Kitzmüller. Eine zweite Organisation werde in jedem Jahr neu ausgewählt. Allerdings wird es heuer eine Ausnahmen geben, denn die Tansania Kids sollen auch nach dem Festival 2021 mit einem Spendenbetrag bedacht werden. (ak)

