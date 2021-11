Schondorfer Jakobsbühne spielt das Erfolgsstück "Die Falle"

Krimifans aufgepasst: Die Schondorfer Jakobsbühne spielt in der Aula des Landheims Schondorf und im Stadttheater Landsberg „Die Falle“. Damit hatte sie schon 2011 viel Erfolg.

Gute Nachrichten für alle Krimi-Fans: Die Schondorfer Jakobsbühne, Spielgruppe des Theatervereins Schondorf, spielt ab Samstag, 13. November, im Landheim Ammersee ein neues Stück. Wegen der langen Pause durch Corona ist es zwar eine Wiederaufnahme, aber „Die Falle“ des französischen Autors Robert Thomas habe schon vor zehn Jahren viele Krimifans rund um den Ammersee begeistert, ruft eine Mitteilung des Ensembles in Erinnerung.

Das Stück gilt als das berühmteste aus der Feder des 1927 im französischen Gap geborenen Schriftstellers und Regisseurs. Es hatte 1960 am Pariser Theater Bouffes-Parisiens seine Uraufführung und sorgt bis heute immer wieder für volle Häuser.

Krise, Streit und ein Vermisster

Zum Inhalt: Frankreich 1959 – ein Chalet in den Bergen bei Chamonix scheint wie geschaffen für romantische Stunden des frisch vermählten jungen Paars Elisabeth und Daniel Corban. Doch nach einer Krise und mehreren heftigen Streits verlässt Elisabeth ihren Mann – und bleibt verschwunden. Daniel gibt eine Vermisstenanzeige auf, doch die polizeilichen Ermittlungen bleiben ergebnislos. Nach zehn Tagen taucht ein Priester aus einem Nachbardorf auf – und mit ihm reumütig die verschollen geglaubte Gattin.

Doch Daniel ist geschockt: Diese Frau ist nicht seine Frau! Verzweifelt versucht er, Kommissar Toulon und dessen Assistentin Masolle von der Falschheit der Gattin zu überzeugen. Doch die benimmt sich völlig souverän und lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie tatsächlich Elisabeth Corban ist. Wird man nun ihr oder ihm Glauben schenken? Leidet Daniel an einer geheimnisvollen psychischen Erkrankung? Oder ist er etwa Opfer einer verbrecherischen Intrige? Ein hoch spannendes und perfides Spiel um Macht und Ohnmacht beginnt und lässt das Publikum bis zum Schluss nicht mehr los.

Statt Catering gibt es einen "Anti-Ohnmachts-Snack"

Aufgrund der jüngsten Corona-Entwicklung sind die Angaben auf Plakaten und Flyern, die im Umlauf sind, überholt, informiert die Jakobsbühne. Anders als dort vermerkt, gilt anlässlich der aktuellen Entwicklung für alle Aufführungen die 3G-plus-Regel, das heißt, Voraussetzung für den Besuch ist, vollständig geimpft oder genesen zu sein oder ein PCR-Testergebnis, das nicht älter ist als 48 Stunden ist, vorweisen zu können Es wird darauf hingewiesen, dass es keine Parkmöglichkeit auf dem Schulgelände des Landheims in Schondorf gibt.

Da aufgrund der Corona-Vorschriften auch auf das übliche Catering verzichtet werden muss, erhalten alle – im Eintrittspreis inbegriffen – ein alkoholfreies Getränk in der Flasche und einen abgepackten „Anti-Ohnmachts-Snack“.

Karten gibt es auch online

Gespielt wird am Samstag, 13. November, 19.30 Uhr; Sonntag, 14. November, 17 Uhr; Samstag, 27. November, 19.30 Uhr; Sonntag, 28. November, 17 Uhr; jeweils in der Aula des Landheims in Schondorf sowie am Samstag, 4. Dezember, 20 Uhr im Stadttheater in Landsberg. Karten fürs Stadttheater gibt es im Theaterbüro oder beim Reisebüro Vivell in Landsberg, für die Schondorfer Aufführungen können Karten unter Telefon 0172/8328649 oder online unter www.theater-schondorf.de reserviert werden. (ak)