Schondorfer Seeanlage: Promenade oder Badeplatz?

Schondorf braucht eine neue Seeufermauer. Das gibt Anlass über weitere Veränderungen auf der Promenade nachzudenken. Was bei einer Bürgerversammlung herauskommt.

Die Seeanlage in Schondorf ist ein Kleinod mit hohem Freizeitwert, sowohl für die Einheimischen, wie auch diejenigen, die einen Ausflug nach Schondorf unternehmen. Nun muss die Ufermauer ertüchtigt werden und die Gemeinde lobt im Zuge dessen einen Ideen- und Realisierungswettbewerb aus. Welche Wünsche Bürger- und Anwohnerschaft und Gewerbetreibenden den Planern an die Hand geben, wurde bei einer Veranstaltung im Café Forster deutlich.

Fest steht: Die Seeanlage braucht eine neue Ufermauer und der beliebte Spielplatz mit Spielschiff soll erweitert werden. Was künftig sonst noch auf der Promenade stattfinden soll, dazu konnten die Schondorferinnen und Schondorfer in einer moderierten Bürgerbeteiligung ihre Meinung sagen. Rund 50 Personen waren der Einladung von Bürgermeister Alexander Herrmann gefolgt.

Die Umgestaltung der Seeanlage könnte ein Balanceakt werden

Sie erlebten einen „bewegten“ Abend, denn Herrmann hatte sich ein besonderes Konzept ausgedacht, das die Teilnehmer miteinander in Kontakt brachte und Gespräche anregte. Die Ideen aus dem Publikum wurden auf Flipcharts notiert, zu fünf Schwerpunkten gebündelt und dazu kleine Diskussionsrunden gebildet. Nach zwei Stunden stand fest: Die Meinungen zur Gestaltung der Seeanlage reichen von „alles lassen, wie es ist“ bis zur künftigen Nutzung als Badeplatz mit großem Seezugang ohne Mauer. Es wird also ein Balanceakt werden, die verschiedenen Bedürfnisse zu berücksichtigen und gleichzeitig die Verkehrs- und Parksituation zu verbessern.

Mit roten Punkten konnten die Bürgerinnen und Bürger bei der Veranstaltung zur Umgestaltung der Schondorfer Seeanlage die Vorschläge, über welche Themen diskutiert werden soll, gewichten. Foto: Dagmar Kübler

Herrmann erinnerte an die Ausgangslage: „Früher war die Seeanlage See. 1923 stimmte die Regierung zu, dass der Platz aufgeschüttet wird, damit ein Park zum Lustwandeln entstehen kann. Rasen betreten war selbstverständlich verboten.“ Davon sind heutige Wünsche an einen Platz am See weit entfernt. Zwar herrschte große Einigkeit darüber, dass der Charme der Promenade erhalten und die Seeanlage „uneitel“ bleiben solle. Jedoch konnten sich viele Bürger vorstellen, die Treppe, die ins Wasser führt, bequemer zu gestalten und zu erweitern und insbesondere im nördlichen Bereich eine großzügige Öffnung zum See zu schaffen. Viele plädierten dafür, die Mauer im Süden zu erhalten, da sie auch eine Sicherheit am Spielplatz biete.

Ist für die vielen Wassersportler eine Hütte erforderlich?

Zu berücksichtigen sei zudem, dass drei Wassersportvereine mit rund 400 Mitgliedern anliegen. Um die Zahl der Anfahrten mit dem Auto zu verringern, sei es sinnvoll, Verstaumöglichkeiten für Gerätschaften zu schaffen. So könnte eine Hütte für die Vereine in der Seeanlage Platz finden, die Slip- und Traileranlage verbessert werden, aber auch Boxen für mitgebrachtes Material von SUP-Sportlern entstehen. „Besser an einem Ort alles aufbewahren, bevor überall etwas herum liegt“, war das Credo. Vorgeschlagen wurde auch ein Naturbeobachtungsturm, Aufenthaltsbereiche für Picknick und Barbecue sowie Liegen und eine Sauna.

Die Frage, wie man besser ans Wasser kommt, spielt auch bei der Umgestaltung der Seeanlage in Schondorf eine Rolle. Nördlich des Dampferstegs gibt es bereit eine Treppe ans Wasser. Foto: Thorsten Jordan

Viele Anregungen kamen zum Thema Mobilität. Gewerbe und Anliegerschaft wollen an den Parkplätzen am See festhalten. Grundsätzlich soll die Seestraße aber frei von Verkehr gehalten werden. Shared Space zu schaffen mit Schritttempo für Autos und Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer war ein Vorschlag. Der Gehweg könnte entfallen oder zum Radweg werden. Parken für Wohnmobile solle untersagt, dafür aber ein eigener Wohnmobilplatz weiter außerhalb ausgewiesen werden. Park & Bike-Angebote sowie Shuttlebusse oder Taxis vom Aldi-Parkplatz und Bahnhof aus kamen ins Spiel sowie eine geänderte Wegeführung. So könnte der Parkplatz am Fischerweg direkt, ohne den Umweg am See entlang, angefahren werden. Er könnte zudem durch eine Tiefgarage erweitert werden. Auch der Naturschutz war vielen Bürgern ein Anliegen: Die Bäume sollten in einem Baumkataster erfasst und wenn möglich Naturdenkmäler ausgewiesen werden.

Ein Bild davon, wie die Stimmung in Schondorf ist

Fazit: Die Aufenthaltsqualität in der Seeanlage erhöhen, jedoch nicht versuchen, alles auf kleinem Raum unterzubringen, um den Charme der Anlage zu erhalten – das Feuerwerk an Ideen, wie Herrmann die Bürgerbeteiligung nannte, fließt nun in die Ausschreibungsunterlagen mit ein und „gibt den Planern ein Bild davon, wie die Stimmung im Dorf ist“, so Herrmann abschließend.