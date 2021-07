Schüler in Weilheim wollen wissen, wie Geld die Welt bewegt

Was machen Banken mit unserem Geld? Richten ihre Investitionen Schaden an? Nachhaltige Finanzen sind gerade Thema einer Wanderausstellung am Weilheimer Gymnasium.

Zerstört Deine Bank den Regenwald? Fördert Deine Versicherung den Klimawandel und Kinderarbeit? Wie bewegt Dein Geld unsere Gesellschaft? Die Wanderausstellung „Wie bewegt Geld die Welt?“ der Greensurance Stiftung beschäftigt sich intensiv mit Fragen rund um das Thema „Nachhaltige Finanzen“ und ist auf junge Erwachsene abgestimmt.

Die zwölf Holzbanner der Ausstellung sind seit Juni im Gymnasium Weilheim ausgestellt, teilt die Stiftung Greensurance in Weilheim mit. Als Umweltbildungsprojekt beantwortet die Ausstellung die Themenwelt von grünen Banken, nachhaltigen Versicherungen, fairen Fonds sowie dem aktuellen Schlagwort „Sustainable Finance". Im zweiten Teil der Ausstellung kommen „gute Beispiele“ aus der Praxis zu Wort und zeigen auf, wie nachhaltige Finanzen bereits heute umgesetzt werden. Ab August kann die Sustainable-Finance-Ausstellung von Schulen, Firmen und weiteren Organisationen ausgeliehen werden.

Die Ausstellung in Weilheim zeigt Lösungen auf

„Was machen meine Bank und Versicherung mit meinem Geld? Was ist grünes Geld und Sustainable Finance? Was sind Green Bonds und Divestment? Auf welchen Wegen kann mein Geld in Waffen und Umweltzerstörung fließen? Wie kann ich das verhindern? Und wie kann ich mein Geld grün und fair anlegen und meinen Umgang mit Geld nachhaltig gestalten?“ Das sind einige der Fragen, welche die Wanderausstellung beantwortet. Hintergrund der Ausstellung ist, dass Geld viel im Guten wie im Schlechten bewegen kann. Doch vielen Bürgern ist gar nicht bewusst, dass unser Geld bei der Bank, Versicherung oder bei Fonds in Waffenherstellung, ausbeuterische Kinderarbeit, fossile Energien, Atomkraft oder Umweltzerstörung wie Regenwaldabholzung investiert ist.

Nur 40 Prozent wissen laut einer Umfrage der Hochschule für Technik Stuttgart in Kooperation mit der Greensurance Stiftung, was nachhaltige Geldanlagen sind. Nur 23 Prozent haben bereits Geld nachhaltig angelegt. Diesen Umstand möchte die Ausstellung ändern und zum Thema nachhaltige Finanzen aufklären, die Stiftung.

Themen sind Konsum, Altersvorsorge und Banken

Die Ausstellung motiviert im ersten Teil, sich mit dem Thema „Geld“ in Kombination mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Dabei geht der Inhalt weit über eine reine Kapitalanlage im Sinne von Aktien und Fonds hinaus und befasst sich mit dem Umgang mit Geld in verschiedenen Lebensbereichen – vom Konsum, über Altersvorsorge und Banken bis zum Spenden und alternativen Finanzkonzepten. Ansatzpunkte zum Handeln werden konkret aufgezeigt. Weiterhin präsentiert die Wanderausstellung im zweiten Teil bestehende, nachhaltige Finanzideen und Lösungskonzepte, welche in Bayern bereits erfolgreich umgesetzt werden. Die Gesichter der Initiatoren, und Menschen dahinter werden in der Ausstellung vorgestellt.

Beispiele sind grüne Banken, nachhaltige (Kranken-)Versicherungen, grüne Fonds, Genussrechte und weitere Finanzkonzepte, zum Beispiel Regionalgeld. Mit dabei sind namentlich die UmweltBank und Oikocredit Bayern e.V. aus Nürnberg, dem Verein Gemeinwohl-Ökonomie Bayern, die BKK ProVita, die grüne Welt GmbH und ver.de aus München, Greensurance aus Weilheim, der Chiemgauer und die Webseiten „Genussrechte.org“ und „crowdfunding.de“.

Bisher fehlten gezielte Umweltbildungsangebote in diesem Bereich. Die Greensurance Stiftung hat mit der Wanderausstellung ein solches Umweltbildungsangebot, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV), unter Beteiligung von Schulen und im Sinne einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), erstellt.

Schulen können die Wanderausstellung buchen

Die Ausstellung zieht dabei im Rhythmus von drei bis sechs Wochen von einem (Lern-)Ort zum nächsten. Dabei sind mögliche Ausstellungsorte Schulen, (Umwelt-)Bildungseinrichtungen, Banken, Landratsämter, Kirchen, Eine-Welt-Häuser sowie Vereine und Firmen. Eine digitale Web-Präsenz und ein Buchungskalender der Ausstellung finden sich auf www.wie-bewegt-geld-die-welt.de. Auf der Webseite www.wie-bewegt-geld-die-welt.de finden sich viele der Inhalte der analogen Ausstellung auch digital. Die Greensurance Stiftung ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Weilheim. Ihr Ziel ist laut Satzung der Schutz des globalen Klimas, die nachhaltige Entwicklung und eine zukunftsfähige Finanzbranche. (ak)