Seefeld: Hoher Sachschaden nach Brand in Warenlager

Bei einem Holzfachhandel in Seefeld brennt es in einem Warenlager. Der Sachschaden liegt fünfstelligen Bereich.

Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle der Polizei ein Feuer auf dem Gelände eines Holzfachhandels an der Mühlbachstraße in Seefeld mitgeteilt. Im Außenbereich des Betriebes war laut Polizeibericht ein Warenlager, in dem vorwiegend Holz gelagert wurde, in Brand geraten.

Vermutlich ein technischer Defekt

Als Brandursache ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt wahrscheinlich. Trotz umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die alarmierten Feuerwehren brannte der Lagerbereich komplett nieder.

Ersten Schätzungen zufolge beträgt der durch das Feuer entstandene Sachschaden etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Sachbearbeitung übernommen.

