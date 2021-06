Ammersee

25.06.2021

Segen für die Homoehe: Das sagt eine junge Frau aus Dießen

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier will homosexuellen Paaren seinen Segen spenden. Die Debatte um Gleichgeschlechtlichkeit ist ohnehin im Gang. Was betroffene Paare und Vertreter der Kirche am Ammersee dazu sagen.

Von Margit Messelhäuser und Frauke Vangierdegom

Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat mit seiner Aussage, auch bereit zu sein, homosexuellen Paaren den Segen zu erteilen, für Diskussionen gesorgt. Aus der konservativen Ecke der katholischen Kirche war der Geistliche, der aus Kaufering stammt, dafür stark kritisiert worden. Wie wird es im Landkreis gesehen? Der Ammersee Kurier hat nachgefragt – bei Geistlichen und Betroffenen.

