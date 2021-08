Sekundenschlaf: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Rieden

Weil der Fahrer eines Kleintransporters am Samstagmorgen einen Sekundenschlaf hat, kommt es in Rieden zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen verletzt ins Krankenhaus müssen.

Am Samstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, ereignete sich nach Polizeiangaben in Rieden ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen mittelschwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Wie die Polizeiinspektion in Dießen mitteilt, war ein polnischer Kleintransporter von Dießen in Richtung Utting auf der Staatsstraße 2055 unterwegs, als der Wagen unvermittelt nach links von der Fahrbahn abkam. Der Kleintransporter fuhr eine kleine Böschung hoch und krachte gegen die Rückseite des dort aufgestellten "Milchhäusels".

Seit Stunden im Auto unterwegs

Laut Polizeibericht waren die Insassen, ein 42 Jahre alter Berufskraftfahrer und zwei Frauen im Alter von 66 und 68 Jahren, bereits etliche Stunden seit ihrer Abreise aus Polen unterwegs. Die beiden Frauen mussten mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Den Fahrer erwartet nach Polizeiangaben unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Straße zeitweise gesperrt

Die Staatsstraße musste für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, wodurch es in beiden Richtungen zu Staus kam. Den beim Unfall entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf insgesamt rund 20.000 Euro.