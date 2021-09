Silke Hohagen singt in Dießen Lieder der Dreißigerjahre

Musik-Literatur-Abend zu Ehren Friedrich Hollaenders. Über "die Dietrich" liest Michael Kießling.

Silke Hohagen stellt beim Musik-Literatur-Abend am Sonntag, 12. September, auf Gut Romenthal in Dießen das intensive Lebensgefühl der Hollaender-Lieder mit „dem Menschenkind Marlene Dietrich“ in den Kontext von heute. „Auch jetzt fordert uns das Leben und wir feiern es wenn möglich ausgelassen, obwohl wir uns auch jetzt der vielen politischen, klimatischen, gesellschaftlichen Bedrohungen um uns herum bewusst sind“, lautet die Einladung zur Veranstaltung „Beflügelt von Hollaender – Menschenkind Marlene“, bei der Silke Hohagen von Katja Brandl am Flügel begleitet wird und Michael Kießling über die Dreißigerjahre und Marlene Dietrich und Hollaender liest.

Es geht in erster Linie um Hoffnung und Liebe

Und auch jetzt geht es trotz allem – und in erster Linie – um Hoffnung und Liebe – wie in den Liedern „Ruins of Berlin“ und „Illusions“.

Silke Hohagen interpretiert mit klarem Sopran und unterschwellig laszivem Timbre die Chansons der Marlene Dietrich. Hohagen ließ sich vom Komponisten und Texter Hollaender inspirieren, einem der herausragendsten Künstler im Berlin der Dreißigerjahre und dem Leben der Dietrich.

Der "Blaue Engel" bringt Marlene Dietrich den Durchbruch

Ihr gelang mit dem „Blauen Engel“ der Durchbruch und sie sang seine kritischen, mal witzigen, mal düsteren, aber immer eingängigen Lieder wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ voller Leidenschaft. Durch Texte von Maria Riva, Maximilian Schell und Katalin Fischer, vorgetragen von Michael Kießling, wird diese intensive Lebensrevue durch das Wort widergespiegelt und abgerundet.

Veranstaltet wird der Liederabend von der Frauenunion Ammersee-West/Ortsverband Schondorf. Anmeldungen sind möglich per E-Mail unter Silke@Hohagen.de. (ak)

