So werden Dießens Senioren digital mobil

Dießener Nachbarschaftshilfe und Arbeiterwohlfahrt bieten älteren Menschen Einblicke in die digitale Welt.

Unter dem Namen „Digital mobil für Senioren“ starten die Nachbarschaftshilfe Dießen und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ein neues gemeinsames Projekt. Dabei erhalten Seniorinnen und Senioren Einblicke in die digitale Welt und werden dabei von ehrenamtlichen Computer-Experten begleitend unterstützt.

Zunächst wird am Donnerstag, 4. November, von 11 bis 16 Uhr im Kulturforum Blaues Haus in der Prinz-Ludwig-Straße 23 eine Einführung stattfinden. Fritz Scherer vom Mehrgenerationenhaus der Awo Landsberg will die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Umgang mit Handys, Tablets und Computer einführen, und gemeinsam können erste Online-Erfahrungen gemacht werden.

Digitale Selbstständigkeit unterstützen

Scherer führt mit einem ehrenamtlichen Team das Projekt bereits seit Jahren erfolgreich in Landsberg durch. „Wir wollen ältere Mitmenschen auf ihrem Weg in die digitale Selbstständigkeit durch bedarfsgerechte Angebote unterstützen“, sagt die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, Sabine Krämer.

Denn bei der Einführung soll es nicht bleiben, das Konzept sieht vor, dass in regelmäßigen Sprechstunden weiter Erfahrungen gesammelt werden können.

Bis Jahresende stehen die Termine bereits fest (11. November, 25. November, 16. Dezember), jeweils von 10 bis 12 Uhr in den Räumlichkeiten der Awo in der Johannisstraße 17. Eine Anmeldung ist bei der Nachbarschaftshilfe unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Dabei werde dann auch gleich erfragt, was das individuelle Anliegen ist, damit sich Karl Finmans, Tom Haltermann und Michael John gut auf die Fragen vorbereiten können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hilfe bei Fragen zur Nutzung von Smartphones

Alle drei gehören zur Nachbarschaftshilfe und kennen sich in der digitalen Welt bestens aus. Deshalb, so die Veranstalter, sei es ihnen möglich, kostenlos Hilfe bei individuellen Anliegen und Fragen zur Nutzung von Smartphone oder Tablet zu leisten oder dabei zu unterstützen, das Gelernte anzuwenden.

Die Nutzung von Handys, Tablets und Computern ist in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Doch während die jüngere Generation das Internet regelmäßig nutzt, fühlt sich nur etwa ein Drittel der über 60-Jährigen sicher im Umgang mit dem Internet.

Doch das Internet und neue Technologien können gerade für Menschen in fortgeschrittenem Alter viele Chancen bieten, den Alltag zu erleichtern, Informationen zu beschaffen und Kontakte zu pflegen – sie erleben digitale Angebote als Bereicherung für ihr Leben. Die Corona-Krise habe einmal mehr gezeigt, wie wichtig die digitale Vernetzung ist, auch, um sich über Gesundheitsthemen zu informieren und darüber hinaus die Corona-Warn-App kennenzulernen. Nicht zuletzt aus diesem Grund sei es den Initiatoren des Projekts wichtig, dass ältere Menschen einen Zugang zu Informationen, Medien und digitaler Technik erhalten.

Die Anmeldung zur Einführungsveranstaltung am 4. November ist über die Nachbarschaftshilfe unter der Telefonnummer 0152/59 89 60 61 bis spätestens 25. Oktober möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (ak)