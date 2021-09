So wird der Campingurlaub am Ammersee umweltfreundlicher

Plus Umweltfreundlich Campen ist möglich, das zeigt der Verein „Ecocamping“ auf der Tour durch Oberbayern. Wie sich die Campingplätze am Ammersee für die Zukunft rüsten.

Campingurlaub mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil liegt seit Jahren im Trend. Durch die Corona-Pandemie wurde diese Entwicklung noch verstärkt. Fast alle Fahrzeuge werden derzeit noch von Verbrennungsmotoren angetrieben, die Benzin, Diesel oder Gas als Energieträger nutzen. Zum Heizen und Kochen in den Campern wird meist noch Flüssiggas verwendet, das beim Verbrennen ebenfalls klimawirksames Kohlendioxid produziert. Wie sich die Campingplatzbetreiber am Ammersee für die Zukunft rüsten.