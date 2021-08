Sollen Bahnhöfe in Weilheim-Schongau reaktiviert werden?

Plus Fahrgastverband, Politik und Bahn diskutieren über eine mögliche Wiederinbetriebnahme von Bahnhöfen. Dazu zählen auch die Bahnhalte in Wielenbach, Wilzhofen und Polling.

Sollen in unserer Region der Schienenverkehr verbessert und seit Jahren geschlossene Bahnhalte reaktiviert werden? Dieses Thema stand im Landkreis Weilheim-Schongau wieder einmal auf dem Plan des Fahrgastverbands Pro Bahn. Er veranstaltete dazu eine Aktionswoche unter dem Motto „Mehr Bahn wagen – auch in Bayern! Mobilität zwischen Wahlfreiheit und Klimawandel“. Er kritisierte gleichzeitig den „schleppenden Ausbau der Eisenbahn“.