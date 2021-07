Ammersee

15:57 Uhr

Sonntagsausflug: Verstärkte Polizeikontrolle rund um Weilheim

Die Polizei will am Wochenende im Raum Weilheim verstärkt den Ausflugsverkehr überwachen.

Am Wochenende soll das Wetter wieder sommerlich werden, das lockt viele in die Natur. Wer mit dem Auto zu seinem Ausflugsziel rund um Weilheim anreist, sollte aufpassen. Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an.

Am Sonntag wird die Polizei Weilheim den Ausflugsverkehr im Bereich Weilheim und Umgebung verstärkt überwachen. Es werden Verkehrskontrollen an den Ausflugsschwerpunkten, aber auch an den für den Ausflugsverkehr entscheidenden Verkehrswegen durchgeführt. Durch die Kontrollen soll die Verkehrssicherheit an stärker frequentierten Ausflugszielen in der Region gesteigert werden. Außerdem sollen Verstöße im Straßenverkehr sowie Verstöße gegen das Bayerische Naturschutzgesetz unterbunden und natürlich auch geahndet werden. (ak) Lesen Sie dazu auch Eching Plus Wie Eching gegen das Parkchaos am Ammersee vorgehen will

Eching Plus Erholungsgelände: Doch keine Schranke und Wachleute in Eching

Themen folgen